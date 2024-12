Resposta à abordagem policial

Foto: carlus campos 3112educacao.jpg

De mãos pro alto no muro, tremendo. Quando as mãos revistaram a moça, era um policial, no masculino. Abuso, eles quem mandam no enquadro, "mãos pra cima", todos são culpados até que se prove o contrário.

Policial, não me entenda mal, aceitamos seu trabalho, só não temos fé na sua justiça, claro que não são todos vocês, mas, por que sempre inocente é morto? por que bandido tem que ser tratado com porrada? e por que todo preto tem que ser bandido?

Estamos cansados dessa insensatez, minha mãe tem contas pra pagar igual a todos vocês. Com a bíblia caindo de minhas mãos, tive que levantá-las, meu único crime era minha pele, que de preta virou roxa. Fui direto a enfermaria, chorando, "quem deixou seu olho roxo, garoto?", perguntaram, "quando nós chegamos o bandido já tinha fugido" foi a resposta oficial, mal sabia ela que eu era o bandido, Josef K. era meu nome.

Vocês que trabalham pro bem, sejam espelhos, para que haja reflexos, acreditamos na justiça de vocês, não desses espelhos manchados, isso tudo é a banalização do mal ou a desesperança de lutar pelo bem?

Policial, aceitamos seu trabalho, mas aceitem minha cor, minha moda e meu salário, o processo me persegue como uma máquina imoral, me impondo seu trabalho e me escondendo meus direitos.

Policial, aceitamos seu trabalho, não discutimos sua importância, mas julgamos seus métodos, por que eu tenho que me ajoelhar enquanto o aldeotensse só mostra o RG?