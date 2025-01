Pereiro: horizonte de esperança

Num dia qualquer deste verão de 2024, do alto do Monte Cristo Rei, na sede do município de Pereiro, que fica na região centro-sul cearense, contemplo um pôr do sol que fascina por suas cores vibrantes e beleza esplendorosa. O sol, prestes a se despedir, derrama pinceladas de dourado sobre o horizonte, como se a própria natureza rendesse homenagem a este momento. Lá embaixo, uma cidade que, seguramente, nos últimos tempos, parece viver os seus melhores dias. Suas ruas centenárias guardam segredos de gerações e memórias de tempos onde simplicidade se encontra com a grandiosidade de nosso povo.

A partir do Monte Cristo Rei, revitalizado com a construção de um espaço para funcionamento de um restaurante, além de um templo ecumênico e a imagem imponente do Cristo Redentor, desço à planície e aí encontro o fascinante Parque da Lagoa, onde o reflexo do céu nas águas parece prometer dias ainda mais brilhantes. O local é ideal para uma divertida caminhada e brincadeiras entre crianças.

Alguns passos a mais e me vejo em plena praça da matriz, reformada e adornada por motivos natalinos que lhe dão um colorido deslumbrante e encanta saber que todos os enfeites foram produzidos utilizando-se material reciclado, com criatividade e graça, pela nossa gente pereirense. Mais adiante, margeado pelo açude público, finda a reconstrução do Polo de Lazer, que já foi palco de shows memoráveis de artistas como Amado Batista, Léo Magalhães, Rita de Cássia, Mari Fernandez e muitos outros. Também na sede do município, a ampliação do Hospital Municipal, escolas todas elas climatizadas, inclusive as unidades escolares da zona rural, ruas asfaltadas, asfalto que se estende até a algumas localidades da zona rural, completam um quadro admirado até por aqueles que nos visitam.

Um salto maior e me vejo em pleno Mirante do Sítio Carvão, mais um equipamento que, por sua beleza e paisagem deslumbrante, potencializa o turismo em nosso município. Lá, racionalizando sobre todo o progresso vivido por Pereiro, cheguei à conclusão de que o município vive um dos seus melhores momentos, e que é chegada a sua hora e a sua vez de se firmar como um dos mais felizes e promissores destinos do estado do Ceará.