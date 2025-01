Um viva às primeiras vezes

que nem sempre são as primeiras.

um novo ano se inicia e com ele chega as novas possibilidades, um grande livro com 365 folhas limpas ao bel-prazer, uh lala!

Este texto, por exemplo, é o primeiro do ano (UAU, é o poder!).

É gostoso o entusiasmo nutrido, ou a ilusão que afaga e nos acolhe, de saber que teremos encontros, algo que já foi feito no ano passado ganhará uma nova roupagem. Não será apenas um encontro é O encontro, o início e inícios são bons, não que os vários meios e fins não sejam, vocês entenderam. Ah, me poupe! É ano-novo, ora bolas.

1/365. Um viva às primei-

ras vezes...

que nem sempre são as primeiras, mas aí é tudo uma questão de perspectiva ;)