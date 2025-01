Eu me enganei

Quando a gente quer muito uma pessoa.

A gente se engana bastante.

Eu tentei encaixar você em um lugar que nunca foi seu.

Eu clamei pelo universo pelo sim.

Mas um dia eu percebi que o amor

Tem que ser uma via de mão dupla

E no fim eu percebi

Que o amor não é amor

Talvez nada disso vai valer a pena, e se eu me arriscar só um pouco?

Todas as vezes que o amor foi me posto à prova, eu falhei em todas elas, com medo de tudo errado e a culpa ser totalmente minha.

Um ódio amargo cresce dentro de mim...

Por que? Por que pelo menos uma vez não pode dar certo?

Desistir seria fácil demais, eu acho.

Queria ver mais daquilo que me prometeram uma vez. Um pouco de paz não é exagero, exagero seria pensar ao contrário.

A vida anda meio complicada e estou suportando tudo como dá, e nem sempre sai como eu quero.

Minha mente fica horas pensando que eu deveria ter mais daquilo e de tudo mais pouco, talvez seja exagero.

Eu tenho que dizer que uma das poucas coisas que não entendo é o amor, sentimento inexplicável de dor.

Paro e penso de vez em quando se estou fazendo o certo em continuar acreditando.

Talvez você não era a pessoa certa naquele momento, talvez nunca fosse pra ser.

Mas o que eu ainda odeio quando lembro de você foram aquelas promessas tolas que saiam da sua boca.

Talvez eu deva continuar, não pensar tanto e talvez, só talvez, o coração encontre o caminho que a razão não pôde explicar naquela vez.