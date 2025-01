Servidor ou Serve dor?

Observando os grandes problemas econômicos, sociais e territoriais de muitas cidades brasileiras, desconfio que eles são causados por certas negligências cometidas por alguns funcionários públicos, que ainda não compreenderam a diferença entre quem é servidor e quem é serve dor. Enquanto o primeiro tem as responsabilidades de trabalhar dentro da lei, da honestidade e da competência, o segundo tem as culpabilidades de atrapalhar o cumprimento da lei, com desonestidade e incompetência.

O servidor público competente e que honra as suas funções respeita tanto os seus direitos e deveres quanto os dos outros cidadãos. Assim o seu trabalho ajuda o Estado, o Município e a sociedade a exercerem os seus verdadeiros papéis, havendo justiça, segurança e paz para todos.

O serve dor, ao contrário, é incompetente e desonra suas funções, desrespeitando o exercício da plena cidadania e sem defender os direitos da população, para quem ele trabalha, não permitindo que as pessoas usufruam de uma cidade sustentável em todos os seus aspectos. Dessa forma, o Estado, o Município e a sociedade não conseguem realizar bem os seus papéis, havendo injustiça, insegurança e conflitos com o povo, que fica doente e abandonado.

Escrevo este arquivo esperançoso de que os servem dores tomem a consciência de que precisam se transformar em servidores, executando suas atividades profissionais com denodo.