O Sol poente que nasce em mim

Reluz no oriente as mágoas do ocidente

Nessa luta sem fim

E após o brumário, logo vem o Sagitário

Desabrochar o Jasmim

Me levando para o romário

Nessa revolução carmesim

E ao longo dessa jornada

Espero minha florada

No primaveril da alvorada.