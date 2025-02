Eu te admirei por isso me apaixonei

Foto: CARLUS CAMPOS educacao0402

Sentada na mesa observava o jeito especial dele em atender. A astúcia em conversar com clientes mais bêbados e chatos. A forma como se movimentava, parecia uma dança coreografada no qual servia e desviava na hora exata. O zelo em manter as mesas limpas sempre que os clientes saíam.

A maestria quando servia as mesas enquanto anotava o próximo pedido. O sorriso e brilho no olhar quando vinha na minha mesa. Eram 22h e nada entregava que ele já tinha acabado de sair de um turno de oito horas de um supermercado. A dedicação e determinação eram admiráveis, não só atendendo naquele bar como em tudo que ele fazia. Com toda aquela admiração, nasceu uma paixão, paixão essa que deveria ser proibida.