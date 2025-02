É quarta-feira, amor.

Amanheceu e eu não senti o seu sabor, não ouvi a sua voz. A cama está vazia sem você, só há o meu corpo nu e a sua ausência em evidência. Não há notícias suas e o vácuo é ensurdecedor.

O pisca-pisca azul ilumina superficialmente o quarto que parece enorme sem você. Ajustei as coisas, mudei algumas de lugar, arrumei a bagunça para você vir e ficar, mas não veio, não pôde. A música melancólica me descreve, o oxigênio pesa e eu não sei onde está, como está, se devo ou não me preocupar.

Eu sei em quem você pensa enquanto me beija, como soube que estava decorando os meus traços e toques para a despedida. Eu sei que o meu afago é quente e que os meus braços são morada, mas sei que há muito em torno do que chamamos de nós. Eu sei que você não quer ir, mas também sei que não pode vir.

O vinho da geladeira não me embriagou como você, a pizza comprada por ser o que gosta não matou a minha fome de ti. O hidratante para a sua pele não aliviou a vontade das minhas mãos em você.

A noite findou e eu acabei sozinha com as suas incertezas que são mais certas do que a sua vinda, com o coração tão acabado quanto as mãos que te buscam. Mas eu soube, acabou. E é isso o que machuca. É com isso que eu preciso me acostumar.

Há muito o que ser dito, mas nada que eu queira dizer.