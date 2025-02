R.U Solidário e seu legado na Unifor

Foto: CARLUS CAMPOS EDUCAÇÃO1102

Hoje, mais de 70% dos alunos do Ensino Superior estão em instituições (IES) particulares, porém, a permanência desses alunos ainda é um desafio. Por essa razão, foi formulado o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), sancionado em 2024 pelo Governo Federal.

A necessidade de alimentação mais acessível é uma pauta urgente e possui um legado de pioneirismo na Universidade de Fortaleza onde, em 2022, o DCE Unifor, criou o projeto do R.U Solidário, no qual foram vendidas mais de 800 quentinhas a R$ 3,00, chamando atenção da comunidade acadêmica e gestão universitária para esse debate e sua relação com o incentivo à permanência estudantil.

Esse projeto, pioneiro na Instituição e no país, levou à formulação de um Projeto de Lei (PL nº 2373/2022), apensado ao Projeto do PNAES e que prevê a concessão de auxílio-alimentação para estudantes de Universidades Particulares que estejam inscritos no CadÚnico.

Apesar desta enorme conquista, a qual celebramos, sabemos que ainda há muito caminho a ser percorrido até que tenhamos essa política pública sendo aplicada e auxiliando aqueles (as) que precisam. Por essa razão, o DCE Unifor realizará a 2ª edição do Projeto R.U Solidário, neste ano.

Desejamos que o legado e a luta por uma alimentação acessível permaneça vivo, não apenas na Unifor, mas em todas as Universidades do país. Para que todos os estudantes possam enfrentar a trajetória acadêmica de maneira equitativa, sem que ninguém precise abandonar o sonho do ensino superior.