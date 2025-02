Há uns anos eu arrumei minha vida dentro de duas malas e me mandei. Alguns dias passaram e eu voltei.

....

Anos depois, arrumo minha vida dentro de uma bolsa e uma sacola de mão. Aprendizados a mil, um repertório do que aceito e do que não posso abrir mão, depois de alguns nãos e um monte de: dá certo, pode enviar o material, eu encaixo, me despeço.

E bate a saudade da impulsividade misturada de poder que só a adolescência proporciona. A sensação que sinto ao lembrar é que eu era mais voraz, avassaladora, e num é que eu conseguia flutuar entre o inconsequente consciente responsável, faz sentido?

Aos 30 anos e 9 meses, aqui estou dando margem para um novo começo. Não sinto aquele mal-estar revirando o estômago, estou munida de uma segurança que luta para não sucumbir aos pensamentos de perdas. Para quem se acostuma a perder, é diferente se permitir receber um pouquinho e acreditar que é merecedor.