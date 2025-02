No domingo, eu só chorei

Foto: carlus campos 1802educacao.jpg

Como pode a vida seguir? Que audácia, e pior, que desrespeito, tudo isso acontecer e a vida não parar. Sigo com o vazio? Onde aprendo a fazer isso? De solidões, uma coletânea, mas nenhuma tão ruim quanto essa. Domingo é um dia horrível, esse finalzinho vestido de recomeço, corrói. Você se foi tão cedo, eu não tinha me planejado. Só queria que tudo parasse para eu conseguir me recompor, mas como todo mundo ousa continuar a viver? Meu peito se enche de inconformismo, mas, no fundo, meu desejo é que quando esse domingo já não possa mais ser visto de tão perto, eu também já tenha aprendido a seguir, a dor e a cura de quem fica.