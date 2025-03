Fortaleza está repleta de foliões coloridos. O centro histórico ganha um ar boêmio, os casais combinam fantasias e os solteiros buscam complementar seus figurinos. Essa festa une todas as tribos, desde a primeira infância até a melhor idade. Todos festejam juntos e por hora esquecem os fantasmas, os medos e as angústias que os assolam. O carnaval é uma expressão, autêntica, do fazer artístico. Todos têm seu espaço, das marchinhas aos grandes hits. Essa festa é uma epopeia e mostra que viver é diferente de existir. Exista, muita gente que só respira e não percebe. E-X-I-S-T-A.