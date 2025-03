Moda, resistência e Zuzu Angel

Foto: carlus campos 1103educacao

Nascida em 1921, em Minas Gerais, Zuzu Angel teve uma história de luta e de glamour com a moda. Desde criança, os tecidos eram uma maneira de fugir da realidade e ajudar em casa. Aos poucos, a moda começou a ter o papel principal da sua vida. Com a herança cultural de onde viveu, na Bahia, e a carga técnica em costura a fizeram ser o diferencial da moda nos anos 50. Dessa maneira, trocou de cidade e foi se aventurar pelo Rio de Janeiro.

O apurado olhar técnico para as roupas e a bagagem cultural a fizeram ser conhecida mundialmente. Entretanto, a mesma teve uma história triste. Seu filho, Stuart Angel, estudante de economia e adepto a ideologias da esquerda foi capturado pela ditadura e, por muito tempo, ela não teve explicações do seu paradeiro. Sua maneira de reagir a tudo isso foi por meio da moda com desfiles de protesto que foram reconhecidos mundialmente. Zuzu Angel é uma figura na moda e na luta contra o sistema.