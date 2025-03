Quando se vê, já está de noite, Quando se da conta, é outra semana, Quando percebe, já passaram-se meses,

Depois, o semestre já se foi,

Logo cantam feliz aniversário, e outro ano é completo.

A pré-escola já passou, o terceirão acabou, a faculdade é passado, o trabalho é chato. Bom era antes,

Mas antes,

Bom será no futuro.

O Agora não existe,

Não me preocupo com o hoje. O que existiu é o ontem e o que existirá será o amanhã.

E o que existe?

Nada, Poeira,

Lembranças e anseios,

Se ao menos o hoje fosse real.

E assim, os dias se sucedem,

Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro...