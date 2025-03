A diversidade atônita

A diversidade na favela é grande, desde da Oscar Araripe a rua Mirtes Cordeiro. O respeito é grande, a diversidade também. Diversidade de culturas, credos e sexualidades. A última vez sendo negligenciada, já que pouco se vê em políticas públicas de acolhimento e ajuda a nós todos que sofremos diariamente com o preconceito enraizado nessa sociedade patriarcal.

Me dói saber que as minhas não estão protegidas e que a justiça parece cega e atônita perante minha existência. Exigências, é isso que faço para que as minhas não morram em valas, canais, ruas e matagais, sem sua devida investigação e elucidação dos fatos. Mãe chora, família chora e o país chora. Uma cor se sobressai no nosso arco-íris. O vermelho sangue, que escorre nas ruas, nas valas e nos matagais. Sangue delas. Nosso sangue. Meu sangue.