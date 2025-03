Cálculos e sentimento

Foto: carlus campos educacao2503

Você me diz: Estou indo lhe pegar. Meu coração já fica descompassado. Todas as vezes que a gente se encontra, parece ser a primeira vez. Borboletas no Estômago já se tornaram minhas amigas inseparáveis. Você chegou devagar, ocupando um lugar que eu julgava não ser de ninguém. Teu sorriso me quebrou desde da primeira vez que te vi. Tua educação e cortesia me faz acreditar que, embora o mundo seja complicado, há beleza no gostar e ser gostado. Gosto quando, por descuido, seu olhar cruza o meu e percorre cada milímetro da minha retina. Você parece me analisar e tentar entender até onde eu sou capaz de ir com minha tagarelice. Tu me analisa e faz cálculos estatísticos para compreender como sou bobo, mas vou te poupar de usar fórmulas esdrúxulas, pois o resultado que você vai chegar é somente um: Gosto de gostar de você. Enquanto você lida com os números e planilhas eu tento te ensinar sobre o gostar.