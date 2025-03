Viva o Ceará

O Ceará conquistou mais um título do Campeonato Cearense, reafirmando sua força no futebol estadual. Com uma campanha sólida, a equipe demonstrou garra, técnica e determinação para levantar a taça. A final foi marcada por um jogo intenso, com a torcida vibrando a cada lance. O time alvinegro soube impor seu ritmo, garantindo a vitória e coroando o trabalho de jogadores, comissão técnica e diretoria. Essa conquista reforça a tradição do clube e enche de orgulho a nação alvinegra, que celebra mais um capítulo glorioso em sua história. Agora, o Ceará mira novos desafios, buscando brilhar também em competições nacionais.