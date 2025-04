Foto: CARLUS CAMPOS educacao0804

Olá, meus queridos leitores, vocês já pararam para pensar sobre o quão bom demais é sentir um cheiro? Isso mesmo, sentir cheiro das coisas, mais especificamente cheiro de café passado, ou só simplesmente do seu pó. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso, pois vivemos em tempos que não paramos para ficar quietinhos no nosso canto, sem nenhum contato humano ou virtualmente, pelo contrário, estamos sempre com pressa de fazer as coisas, ou só apenas conversando e vivendo a vida nos 220 sem parar para apreciar as coisas. Nós somos seres de carne e osso, precisamos às vezes de momentos só para gente, por exemplo, meus leitores, cuidar da nossa saúde, tomar mais água, comer frutas e verduras, fazer musculação e principalmente, cuidar do nosso mental. Cuidar do nosso mental serve para a gente cuidar de nós mesmos, para sentirmos a vida, desacelerar, tomar um café pela manhã e sentir o cheiro de café passado, ou sentir o cheiro do café quando se abrir o pote, ou ao fazer uma comida, sentir aquele cheirinho de alho e cebola tostando, hmmm, uma delícia! Precisamos desacelerar e apreciar o cheiro da vida, ou melhor, sentir os cheiros dos nossos bons momentos.