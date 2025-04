Falhar em se deixar amar

Eu já não tenho mais vontade de falar, meu corpo já está exausto e entre nós sobram palavras. Sinto que o que atravessamos é ruim, mas sei que não faço falta na sua vida. Você parece gostar de jogos, porém, somos bem crescidos para jogar como adolescentes. O desinteresse nunca fez parte da conquista, então, não faço ideia das motivações que fazem com que muitas pessoas usem essa tática. Os intensos se atraem, os frios se afastam. O sentimento verdadeiro nasce das afirmações, do cuidado e do respeito. Quando se envia um "se cuida", tem algo explícito que vai além do simples cuidado. Por trás dessa expressão, se esconde o Eu Te Amo tímido e que ainda não foi declarado a plenos pulmões. Motivos para que o eu te amo não tenha sido dito? Medo. Medo de assustar, pois poucas pessoas se abrem para um novo amor. Portanto, depois de refletir sobre as complexidades das relações afetivas eu entendi que: Falhei no amor, mas nunca falhei em amar.