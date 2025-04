As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente ao planeta. O aumento das temperaturas, o derretimento das calotas polares e os eventos extremos, como secas, enchentes e furacões, já afetam milhões de pessoas. A ação humana, principalmente pela emissão de gases do efeito estufa, acelera esse processo. É urgente repensar hábitos, investir em energias limpas e proteger a natureza. O futuro depende das escolhas que fazemos agora para garantir um planeta habitável para as próximas gerações.