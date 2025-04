Um novo eu

Eu costumava viver em um ciclo de escolhas ruins e consequências piores. Minha existência se resumia a doses gigantescas de adrenalina e o medo parecia inexistente, além de me sentir como se nada pudesse me tocar, como se meu corpo fosse blindado. Eu, na minha pequenez, acreditava que tudo valeria a pena. Não entrava para perder. Meu objetivo era sempre ganhar. Mas um dia, isso tudo não fez mais sentido. Comecei a perceber que o risco não vale a pena e que viver não se resume a uma descarga de adrenalina e dopamina. Decidi mudar. Escolhi um caminho, segui e somente eu sei a dificuldade que é se manter nele. Eu aprendi com os meus erros e construo, diariamente, um futuro melhor. Hoje, posso olhar pra trás e ver o quanto evolui. A vida é um processo de aprendizagem constante, e eu estou feliz por ter encontrado meu caminho nas chances que a vida me proporcionou.