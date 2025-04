Nas noites de lua cheia, o céu se transforma em um grande palco prateado. A luz intensa da lua ilumina caminhos, revela silhuetas e inspira silêncios. É quando o mundo parece desacelerar, e até o tempo ganha um brilho diferente. Antigas lendas e sentimentos esquecidos despertam sob sua luz, convidando à contemplação, ao mistério e à poesia. Seja à beira-mar, no sertão ou entre arranha-céus, a lua cheia carrega uma força ancestral — um chamado sereno que toca o íntimo de quem se permite olhar para o alto. A minha lua cheia me enche de esperança ao contemplar sua imagem no espelho suave de um lago encantado.