Cuidar o pulmão

A Amazônia, coração verde do planeta, enfrenta uma realidade urgente: o desmatamento avança a passos largos, empurrando a floresta ao limite. Por trás das árvores derrubadas, há uma rede de violência que silencia povos originários, ameaça lideranças e alimenta crimes ambientais. A luta pela preservação da Amazônia é também uma luta por justiça social, por vidas e saberes que resistem. Proteger a floresta é proteger o futuro — do Brasil e do mundo. Não há desenvolvimento verdadeiro sem respeito à vida e ao equilíbrio da natureza. Por trás das árvores derrubadas, há uma rede de violência.