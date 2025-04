O nosso Papa

Foto: carlus campos 2904educacao.jpg

A saudade do Papa Francisco transcende fronteiras. Sua presença simples e profunda tocou corações ao redor do mundo, especialmente dos que encontraram em suas palavras consolo, coragem e esperança. Líder espiritual que optou pela humildade, ele se fez próximo dos que mais sofrem, despertando empatia e compaixão em tempos de divisão. Sua ausência física acende ainda mais o brilho de sua mensagem: uma fé viva, comprometida com os pobres, com a paz e com a dignidade humana. O que será da fé católica a partir de agora? O que vem por aí? A saudade que sentimos é, na verdade, o reflexo do impacto de sua voz firme e afetuosa — uma voz que continua ecoando, inspirando gestos concretos de amor, justiça e fraternidade entre os povos.