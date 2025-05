O melhor amigo do homem

Foto: Carlus Campos O POVO Educação, 06.05.2025

Deve haver algo de extraordinário na existência dos nossos companheiros mais fiéis, eles sabem quando estamos tristes, cuidam da gente sem precisarem falar nada, nunca precisaram dizer "eu te amo" para que tenhamos certeza do amor que eles têm por nós. São fiéis escudeiros, se prestam ao papel de ficarem acordados até tarde só para nos acompanhar em uma noite longa de estudos. São muito divertidos e nos fazem sentir completos, nunca nos deixando sentirmos sozinhos.

Mas quando se vão, com muita certeza, muito cedo, nos deixam com um vazio enorme, uma parte da gente sempre vai faltar. Tenho certeza, apesar de ser grande a saudade, onde quer que eles estejam, continuam fazendo o que sempre fizeram com maestria, cuidar da gente.