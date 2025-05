Maio é um mês cheio de significado e beleza. É o quinto mês do ano no calendário gregoriano e marca a chegada da primavera no hemisfério norte, trazendo flores, cores e temperaturas mais amenas. É um período de renovação, esperança e celebrações, como o Dia das Mães, que homenageia as mães e a importância do amor materno. Maio também é conhecido por eventos culturais, festas tradicionais e o início de várias atividades ao ar livre. É um mês que inspira renovação e alegria!