Moda cearense e Dragão Fashion Brasil

Fortaleza terá, nos dias 14 a 17 de maio, mais uma edição do Dragão Fashion Brasil. O evento é esperado pela comunidade da moda durante o ano todo, pois é o maior evento da América Latina de moda autoral. O evento traz a temática da Inteligência Artificial (IA) no âmbito do design e da moda.

O que esperar de um evento autoral? Espera-se um evento que preze pela diversidade local e a valorização do mercado regional por meio dos desfiles e stands dos artistas e designers cearenses. Almeja-se, também, desfiles e criações únicas dos grandes estilistas locais. Além disso, encontros com personalidades da moda e fortalecimento do networking local e nacional. E você, o que espera do Dragão Fashion Brasil 2025?