Verbo ser no plural

Não há verbo com a mesma complexidade semântica para o intrínseco humano do que o verbo ser. A dúvida sobre si mesmo permeia as entranhas da humanidade, desembocando na reinvenção, na tentativa vã de achar lugar no mundo. Ser é inconstante, líquido e irregular. Ou você é, ou você será, ou você foi. Três tempos e três estados a serem considerados de maneira interdependente. Ser não carrega a mesma significância de estar, um é "essência", outro temporário.

Uma perda para o inglês, em que os verbos têm o mesmo significante. I am happy agora, mas talvez não esteja amanhã. Mas se o ser é mutável, não seria um conjunto de "estar"? E, então, tem-se o palco perfeito para o Sócrates interior linguístico. Se o ser individual se questiona, o ser coletivo é o reflexo da alma. Se o progresso é almejado no âmago do ser individual, o que seria o retrocesso visto no coletivo?

Ser também é cíclico, não é sempre linear e progressista. O problema vem quando esse retrocesso carrega o antisser. O coletivo não pode ser líquido, mas necessita ser (e não estar) estável para que todos nós sejamos mutáveis.