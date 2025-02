Enxurrada de Evandro

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-02-2025: Visita do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) ao jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Os primeiros dias de um novo governo costumam ser rodeados de expectativa do público em geral acerca dos primeiros passos dessa administração que tem início. É mais do que natural para quem acompanha o noticiário ter despertado o interesse para saber quais são as principais declarações do novo gestor ou mesmo tentar projetar os impactos futuros de suas ações.

Na política, até mesmo as oposições têm o costume de adotar uma convenção tácita de esperar um período de 100 dias para que o novo prefeito, governador ou presidente tenham um tempo para mostrarem a que vieram para, passado esse prazo, começarem a ser questionados ou criticados mais intensamente.

Em pouco mais de um mês após desembarcar no Paço Municipal, Evandro Leitão (PT) tem aproveitado bem esse refresco com hora para acabar dado por adversários, assim como o espaço na imprensa motivado pelo interesse do público no início de sua gestão. Na última terça-feira, 4, o prefeito de Fortaleza fez um tour por veículos da Capital. Com O POVO, não foi diferente.

Antes de qualquer coisa, é importante destacar que esse tipo de agenda é comum e legítima. Faz parte do fazer política de um gestor ter um contato mais direto com a imprensa para que ele possa expor seus posicionamentos e ideias para a sociedade. Ocasiões como essa também têm relevância jornalística por serem oportunidades de questionar um gestor público mais diretamente, com menos amarras e mais tempo que uma entrevista coletiva, por exemplo.

A passagem de Evandro Leitão por O POVO rendeu uma cobertura extensa. O prefeito deu uma entrevista de meia hora ao vivo na Rádio O POVO CBN aos apresentadores Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, respondendo também perguntas de ouvintes. O prefeito também passou pela Redação do O POVO, onde foi entrevistado por jornalistas de várias editorias.

Uma pesquisa rápida no portal O POVO mostra que nesse mesmo dia foram produzidas 11 matérias no online com a palavra “Evandro” no título pelas editorias de Cidades, Economia, Esportes e Política. Outras três notícias continham no título o termo “prefeito” para se referir ao chefe do Executivo Municipal. Ou seja, uma enxurrada de Evandro Leitão.

Dessas 14 matérias, 12 estiveram presentes na edição da quarta-feira, 5, do impresso, espalhadas em cinco páginas de conteúdo. Sem falar da capa que teve pontos da entrevista destacados na manchete (“Evandro diz que Plano Diretor partirá do zero”) e colunistas que abordaram outros aspectos da passagem de Evandro pelo O POVO.

É possível constatar que foi dada prioridade a um maior volume de cobertura. Foram produzidas novas matérias a cada declaração do prefeito considerada relevante. Elas poderiam estar condensadas em um menor número de textos e estes terem um maior aprofundamento.

Um exemplo foi a matéria na qual Evandro revelou a ideia de fazer da avenida Monsenhor Tabosa coberta e com comércio 24 horas. O prefeito não entrou em detalhes de como isso seria viabilizado, tampouco pareceu ter sido provocado a fazê-lo.

A relevância e o excesso

Para uma grande metrópole cheia de problemas como Fortaleza, assunto importante a tratar com o prefeito não falta. Como falei no início, sobretudo em um período de começo de gestão. Não há dúvidas que os temas abordados e as declarações de Evandro têm grande importância.

Assuntos como convocação de guardas municipais, Plano Diretor, intervenções urbanas, gestão da saúde entre outros tantos mexem diretamente com a vida das pessoas, possuem uma enorme relevância jornalística e devem ser publicados.

Mas a cobertura precisa também se cercar de cuidados para ter mais equilíbrio e não ser vista como uma superexposição. Ter dedicado tanto espaço à entrevista com o prefeito não significa necessariamente que foi feita a melhor abordagem possível.

Tem mérito também

Para não ficar a sensação de que são apenas críticas, a cobertura teve o mérito de instar Evandro a sair do discurso que ele tem feito de atribuir os desafios da atual gestão à situação financeira deixada pelo antecessor no Paço Municipal, José Sarto (PDT). Pela primeira vez o atual prefeito se colocou de forma a expor mais o que pretende para os próximos quatro anos.

Um novo Conselho formado

Tomaram posse na última quarta-feira, 5 de fevereiro, os 12 integrantes que vão compor ao longo deste ano o Conselho Consultivo de Leitores do O POVO. A iniciativa, que existe desde 1998, é mais um instrumento no qual leitores formam um espaço de debate acerca do conteúdo jornalístico produzido por O POVO em suas várias plataformas.

Dos 12 integrantes - escolhidos após indicações feitas por jornalistas da Casa -, nove estreiam na função e três foram reconduzidos da turma de 2024. Saí deste primeiro encontro com a nova turma na última quarta-feira com bastante entusiasmo. Uma das principais marcas do Conselho de Leitores é a pluralidade. Com atuação em variadas áreas da sociedade, os integrantes escolhidos sempre promovem discussões valiosas ao exporem suas considerações sobre o Jornalismo feito por O POVO.

Foto: JÚLIO CAESAR Posse do novo Conselho de Leitores do Jornal O Povo (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

No ambiente de muito ruído que hoje marca as redes sociais, as divergências têm caído facilmente em diálogos destrutivos e interditados. A diversidade de visões no Conselho e a disposição em construir um melhor entendimento da importância do Jornalismo proporciona debates muito proveitosos.

Além disso, esta é uma experiência nova para os leitores que o compõem por possibilitar um contato mais próximo com os jornalistas da Redação e suas rotinas. Como efeito disso, há um melhor entendimento sobre o fazer jornalístico. E esta é uma via de mão dupla. É importante para a Redação sempre estar de portas abertas ao debate construtivo com os leitores para que ela não fique encapsulada em si mesmo.