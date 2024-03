Há 25 anos

1999. CIDADES

Volta da coleta seletiva de lixo

A coleta seletiva de lixo, implantada em algumas ruas do bairro de Fátima, foi suspensa antes mesmo do programa atingir toda a área e o Benfica. Segundo os moradores, foram três meses de trabalho de sensibilização sobre como separar o lixo do material reaproveitável. Há mais de um mês o caminhão responsável pelo recolhimento deixou de passar.

1999. MUNDO

Forças sérvias praticam atrocidades

As forças sérvias praticam "atrocidades" em Kosovo desde o início dos ataques da Otan, mas estes estão evitando "o pior", disse ontem, em Londres, o secretário de Estado das Forças Armadas britânicas, Doug Henderson. "O objetivo dos ataques aéreos é afetar a capacidade de Milosevic para fazer isto a longo prazo", por meio de ataques às defesas antiaéreas sérvias.

Há 45 anos

1979. BRASIL

O acordo nuclear

Brasília - O ex-presidente da Furnas Centrais Elétricas, engenheiro John Reginaldo Cotrim, afirmou ontem, ao depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constituida pelo Senado para investigar o acordo nuclear Brasil-Alemanha, que o setor elétrico brasileiro não tem condições de absorver o ônus da implantação de um programa nuclear acelerado nos moldes previstos.

1979. POLÍTICA

Denúncia vazia será extinta

Brasília - A "denúncia vazia", instrumento jurídico através do qual o locador tem o direito de despejar o inquilino sem qualquer motivo, será extinta, na Câmara, da Legislação que rege as locações no Brasil, no próximo dia 5 de abril, quinta-feira, através de um acordo entre as lideranças dos dois partidos, o que levará a aprovação do projeto da lei do inquilinato por unanimidade.

Há 65 anos

1959. INTERNACIONAL

Iraque abandonou o pacto de bagdá

Ancara, 28 - (FP) - Provocou uma certa inquietação em Ancara à decisão tomada pelo general Kassem, chefe do governo do Iraque, de retirar o seu país do Pacto de Bagdad, apesar de não constituir surpresa. O presidente Gamal Abdel Nasser, falando em Damasco no dia 20 do corrente, havia acusado os dirigentes do Iraque de "conluio com o imperialismo associado ao comunismo".

1959. FUTEBOL

Gentilandia e America

A segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Cearense de Futebol do Corrente ano a ser encerrada amanhã á tarde, quando estarão se defrontando as equipes do Gentilandia e do América. Rubros-negros e rubros sempre mediram forças em igualdade de condições, o que se pode verificar na estatistica dos jogos desde 1954, um quase que perfeito equilibrio.