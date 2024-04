O Povo é História

Há 35 anos

1989. BRASIL

Caixa preta: Boeing da Transbrasil

São Paulo - A comissão investiga as causas da queda do Boeing cargueiro da Transbrasil, há 15 dias em Guarulhos, começará essa semana a analisar em profundidade a caixa preta que contém os dados técnicos registrados por sensores ou do computador de bordo, para saber a real causa do acidente que matou 23 pessoas, além de ferir outras 200.

1989. ECONOMIA

A resistência ao Plano Brady

Washington - O Ministro brasileiro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, disse ontem que o Plano Brady para a redução da dívida da América Latina está encontrando resistência por parte de vários países europeus, mas se declarou convencido de que a iniciativa dos EUA merece respaldo e pode "chegar a ser uma grande contribuição". A meta dessa iniciativa é de reduzir em 20% as dívidas.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Sandinistas invadem hospital

Manágua - Membros da Frente Sandinista de Libertação Nacional invadiram ontem um hospital desta Capital e levaram instrumentos cirúrgicos, enquanto a violência, que continua assolando a Nicarágua, deixou um saldo pelo menos cinco mortos no mesmo dia. A invasão ao Hospital Batista foi perpetrada por cinco homens armados, pouco depois das seis da manhã hora local.

1979. CIÊNCIA

Ajuda a detectar pressão alta

Paris - Três médicos de Paris realizaram uma importante descoberta, que ajuda a detectar a tendência das pessoas para a pressão sanguinea alta. Trata-se de um exame relativamente simples, que poderia ajudar milhões de pessoas a tomarem consciência de sua propensão para a pressão alta e a adotarem medidas de precaução, para evitar ou diminuir seus efeitos.

Há 55 anos

1969. INTERNACIONAL

Tchecoslováquia sob ameaças

Viena, Moscou, 3 - Dirigentes comunistas da Tchecoslováquia anunciaram ontem severas medidas contra os diários, rádio e televisão do pais e disseram que não mais serão tolerados desvios da linha de conduta imposta por Moscou. A noticia foi dada pelas emissoras de rádio de Praga. Uma delas disse que "Nação está à beira do desastre".

1969. TENSÃO

CIA é motivo de Discussão na Bolívia

La Paz, 3 - A participação de agentes da CIA Agência Central de Inteligência) dos Estados Unidos, durante a luta contra o movimento guerrilheiro, em 1967, continua sendo elemento de confusão e de participações nas esferas oficiais da Bolívia. O presidente René Barrientos pràticamente admitiu a ingerência dos espiões norte-americanos. Ao que parece, já não se discute mais.