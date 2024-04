Foto: o povo é história OITD_19680406e07aa09.jpg

* desde 1928: As notícias reproduzidas nesta seção obedecem à grafia da época em que foram publicadas.

5 de abril de 1968



Onda de terror nos Estados Unidos com a morte de Luther King



Aos 39 anos de idade, foi abatido ontem, com um tiro no pescoço, por um fanático racista, o lider negro Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz e propugnador da tese da "não violência" na luta pelos direitors da gente de côr. O crime ocorreu na cidade de Memphis, Estado de Tenesse, provocando ao mesmo tempo expressões de pesar do Presidente dos Estados Unidos e uma onda sem precedentes de violência negra em dezenas de cidades norte-americana. A Policia busca o assassino, que fugiu deixando no local a arma homicida - um fuzil com mira telescópica - e diversos sinais denunciadores de sua identidade.

Ilustre e destemido apostolo da igualdade e da paz racial Luther King, ironicamente, acabou ceifado pela violencia cega que sempre combateu. Sua morte é um fato duplamente lutuoso. Perde-se um grande homem de nossa época e ao mesmo tempo desmorona um dos poucos diques que ainda se opunha ao conflito racial generalizado e brutal numa nação que é simbolo da democracia moderna, mas que não conseguiu, desgraçadamente, livra-se da pior forma da ignorância e do preconceito apesar dos esforços de seus governantes e de uma parcela considerável de seu povo. Nem o corpo de King baixou á sepultura e já o sanbuc correm cidades americanas e o fogo lavra ao som do "burn, baby, burn". Uma tragédia que se multiplica, espanta e confrange o mundo inteiro.

Foto: o povo é história OITD_19680405aa01.jpg

A reação dos negros foi imediata

Tão logo tomou conhecimento do assassinato do pastor protestante Dr. Martin Luther King, ocorrido ontem à noite em memphis, uma multidão inconformada de pessoas começou a praticar desordens, provocando incêndios e saques em casas comerciais, da cidade de Nova Iorque.

Onda de terror nos Estados Unidos com a morte de Luther King - Continuação

Memphis, Tenessee, 5 - (AP) - Com um balaço no pescoço, foi assassinado ontem, nesta cidade, o Dr. Martin Luther King, lider negro do movimento de "não-violência" e Prêmio Nobel da Paz, provocando o fato comoção em todo o Pais. O corpo ferio de King deu entrada no Hospital São José às 18h16min (hora local), porém, nada pôde ser feito para evitar o desenlace, embora se tentasse reanimá-lo numa tenda de oxigênio. Com os olhos vermelhos, e em silêncio, seu advogado e seus amigos assistiram ao doloroso final de uma vida dedicada à causa da paz entre os homens.

Assassinio planejado

O famoso pastor negro encontrav-se numa das janelas do hotel emq ue iria pernoitar ao ser atingido pelo tiro que o vitimou. Conversava tranquilamente com seu advogado Chauncey Eskridge e outros amigos que o acompanhavam em nova pregação pelos direitos civis.

Segundo o diretor de policia de Memphis, Frank Holloman, o disparo total foi feito, a uma distância de 82 metros., da janela do serviço sanitário de um pequeno hotel fronteiro. Entre o atirador e o alvo, havia árvores, no meio e em um dos lados da rua, mas a figura de King era "claramente visivel" do ponto escolhido pelo assassino. Para o Sr. Holloman o crime foi fruto de "um plano bem sucedido".

Um só homem

Informou a policia que pelas investigações realizadas até agora, um só homem, de côr branca, estava presente no local do crime. Os dados levantados indicam que se trata de um individuo de 26 a 32 anos de idade, 1 metro e 82 de altura e 85 quilos de pêso, cabelos entre castanhos e negros, pele trigueira, vestindo calça escura e camisa branca.

O assassino tomou alojamento no pequeno hotel ao meio-dia de ontem, indo para o segundo andar, onde esperou três horas pela oportunidade de atirar. Cumprida a sinistra missão, desapareceu aproveitando a confusão que se estabelecera.

Foto: o povo é história OITD_19680406e07aa09.jpg

A arma

A arma utilizada pelo assassino racista foi um fuzil "Remington", semiautomático 30.06, provido de mira telescópica. Verificou-se que o matador adquira pouco antes binóculos novos e uma maleta. Sua fuga se deu pela porta da frente do hotel, tendo-se desfeito da arma e da maleta pouco adiante, as quais foram mais tarde encontradas pela policia, que enviou o fuzil ao laboratório do FBI, em Washington, para exame balistico. O "sheriff" do condado de Shelby admitiu a possibilidade de encontrar-se uma impressão palmar do criminoso, embora seja provável que tenha usado luvas. Esta madrugada a policia intensificou a caçada em tôda a região.

Onda de violencias

Washington, 5 - (AP) - Logo após ter conhecimento da morte de Martin Luther King, o presidente Lyndon Johnson falou pelo rádio e a televisão para todo o Pais, encabeçando as expressões de condolências e prestando tributo ao lider tombado. Johnson condenou a violência cega que ceifou a vida de King, pedindo ao povo tranquilidade.

Mas a violência estalava logo depois em Memphis e daí se propagou ràpidamente à Nashville, Newark, Washington, Boston e bairros novaiorquinos de Harlem e Bedford-Stuvvesant, além de meia dúzia de pequenas cidades. O país, na verdade, vive horas tormentosas.

Washington, 5 - (AP) - Uma vaga de violência está sacudindo o país inteiro, sob o impacto do assassinio do lider negro Martin Luther King. Nesta capital, em um bairro negro a três quilômetros da Casa Branca, turbas enfurecidas saquearam e incendiaram estabelecimentos comerciais, tendo a policia informado que um homem branco foi morto a pauladas. Já se contam 50 feridos e 163 pessoas detidas.

Fogo em Nova Iorque

Nova Iorque - Incêndios intencionais, saques e violência generalizada estão ocorrendo nos bairros negros desta cidade. Seis policiais já foram feridos, assim como várias dezenas de civis, tendo sido presas 90 pessoas. Um homem morreu no Hospital de Sydenham, depois de agredido, porém não se sabe se sua morte está ligada aos acontecimentos.

A policia fêz disparos contra um local onde se suspeitou estivesse postado um franco-atirador, no bairro de Harlem. Às 3 da madrugada, um homem foi preso, conduzindo um apistola 23 carregada, 30 balas e um punhal ensaguentado.

O prefeito Johnson Lindsay e a alta oficialidade policial estabeleceram um pôsto de comando no Harlem, enquanto a policias foi colocada em turno de 12 horas de serviço e 12 de descanso.

Policiais baleados

Detroit - Dois policiais foram feridos por arma de fogo, quando patrulhavam, hoje cedo, um bairro com predominio de população negra. Ambos se encontravam em um carro-patrulha ao serem atingidos. Não se informou, entretanto, sôbre outros distúrbios raciais nesta cidade, onde, durante os motins de julho passado, morreram 43 pessoas e foram causados prejuizos materiais de milhões de dólares.

Edição de 6 e 7 de abril de 1968

Johnson:"O ideal de King não Morre"

Milhares de cidadãos de côr norte-americanos desfilaram, ontem, perante os restos mortais do Dr. Martin Luther King, expostos em câmara ardente. A morte do lider de côr abalou profundamente tôdas as camadas da sociedade americana.