O Povo é História

Há 15 anos

2009. ECONOMIA

Proibida a cobrança de ponto extra

A partir da próxima semana, as empresas de TV por assinatura não poderão mais cobrar mensalidade pelo ponto extra. O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu ontem que só poderão ser cobrados serviços como instalação e reparação do ponto extra. As empresas só poderão cobrar por eventos específicos, como a instalação ou o reparo.

Adulterando peso dos frangos

A Polícia fechou, na manhã de ontem, em Fortaleza, uma distribuidora que vendia diariamente cerca de dois mil frangos em vários pontos da Capital. No local, o delegado Barbosa Filho, do 7º Distrito Policial, apreendeu um equipamento usado para injetar substância química que aumentava o tamanho do frango e acrescentava até 250 gramas no peso final da ave.

Há 25 anos

1999. INTERNACIONAL

Iugoslávia rejeita tropas

O governo iugoslavo reafirmou ontem sua negativa em aceitar uma força internacional para Kosovo, em resposta ao plano paz proposto pelas Nações Unidas - revelou ontem o embaixador iugoslavo na ONU, em Nova York, Vladislav Jovanovic. Ele declarou à imprensa que seu governo está a ponto de negociar a presença de uma força civil. Mas rejeitou uma força militar internacional.

1999. PROTESTO

MST quer modificações em projeto

Agricultores estão acampados novamente em Fortaleza. O objetivo, desta vez, é protestar contra o programa de reforma agrária do governo federal, denominado Novo Mundo Rural, e pedir a punição dos responsáveis pelo massacre de Eldorado de Carajás, no Pará, que completa hoje três anos. Agricultores de 23 estados saíram de cidades do interior em direção às capitais.

Há 35 anos

1989. CEARÁ

Itaiçaba pode ser inundada

Se as águas do rio Jaguaribe continuarem a subir na proporção que vem ocorrendo atualmente (20 centímetros cada a cada 24 horas), entre o final da tarde de hoje e a madrugada de amanhã, Itaiçaba deverá ser inundada. Recebe a junção dos rios Jaguaribe e Palhano, tornando-a mais suscetível às inundações que, este ano, já desabrigaram 15 famílias, num total de 75 pessoas.

1989. MUNDO

Pânico mata 95 torcedores ingleses

Londres - Noventa e cinco torcedores morreram esmagados e centenas ficaram feridos num pânico surgido aos sete minutos do jogo entre o Liverpool e o Nolttingham Forest, pela semifinal da Taça da Inglaterra, no Estádio de Hillsbordugh, em Sheffield, a 240 quilômetros de Londres. O tumulto surgiu quando um portão foi aberto para admitir mais torcedores.