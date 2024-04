O Povo é História

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Diretrizes para a censura

Brasília - Na próxima terça-feira poderão ser divulgadas as novas diretrizes da censura: este é o prazo que o chefe da Divisão de Censura de Diversões Públicas, José Vieira Madeira, recebeu do ministro Petrônio Portella para traçar seus planos de trabalho. A censura a livros poderá vir a ser extinta; os temas políticos não serão causa de sensura a teatro ou cinema.

1979. ECONOMIA

Novas medidas contra a inflação

Brasília - O ministro do Planejamento sr. Mário Simonse, confirmou ontem que as medidas antiinflacionário a serem divulgadas hoje pelo Governo incluirão a revogação temporária nos reajuste de preços autorizados pelo CIP no regime de "liberdade vigiada", através do qual as empresas procedem aumento por conta própria para posterior aprovação do governo.

Há 55 anos

1969. CEARÁ

Problemas do chapéu de palha

Será encaminhada, hoje, pelo Governador, à Secretaria da Fazenda, o memorial que lhe foi entregue pelos produtores de chapeu de palha da zona Norte do Estado solicitando livre circulação para aquêle produto dentro do Estado e o pagamento do ICM só na hora do embarque. Como é sabido, o Estado do Ceará vem produzindo anualmente cêrca de 10 milhões de chapeus.

1969. INTERNAICONAL

Venezuela: exportação de petróleo

Washington, 18 - A preocupação do Govêrno venezuelano quânto às suas exportações petroliferas para os Estados Unidos foi posta em evidência com a chegada a Washington do Ministro de Minas e Hidrocarbonetos dêsse pais, Sr. Hugo Perez das da Salvia. A preocupação do Govêrno da Venezuela parece bem justificada, pois está fazendo frente a uma poderosa concorrência.

Há 65 anos

1959. CONTRABANDO

Marinha apreende barco fantasma

Acaba de ser apreendido pela Marinha o famoso barco fantasma "Monte Castelo", que fugiu inesperadamente de Pecém, depois de prêso com duas mil e 800 sacas de café contrabandeadas, no início do mês de março. O iate passou um longo tempo naquela cidade litorânea, aguardando as providências da Alfândega para sua remoção a Fortaleza e os seus tripulantes fugiram.

1959. ACORDO

O caso dos direitos autorais

O caso dos direitos autorais, criado com o não pagamento de direitos aos antologiados, está prestes a ser resolvido depois de ter causado a chamada "guerra fria" entre editores e escritores. Os editores, finalmente, concordaram em realizar uma reunião com os escritores. Nesta reunião procurar-se-á resolver o impasse criado. Esta noticia é por demais auspiciosa.