O Povo é História

Há 75 anos

1949. INCÊNDIO

Destruída por um incêndio a cidade

A cidade boliviana de Cobijá foi quase inteiramente destruida pelo fogo, - é a noticia que nos manda do Rio Branco o nosso conterraneo, professor Carvalho, diretor do Ginasio Acreano. Cobija, como se sabe, é o principal porto boliviano fronteiro á cidade de Brasilea, e muito conhecida de quantos já estiveram no Rio Acre. Durante quatro horas, as chamas e enorme tufos de fumaça.

1949. INTERNACIONAL

Estudarão o caso Mindszenty

Lake Suecess, 20 - (AFP) - O delegado de cuba na ONU, sr. Gustavo Gutierrez, apresentou à Comissão Politica Especial da Organização das Nações Unidas que examinou o caso do cardeal Mindszenty e dos pastores bulgaros um projeto de resolução pedindo a desiguação de uma Comissão Especial composta de representantes de quinze nações.

Há 85 anos

1939. GUERRA

Quarenta e um navios alemães

Rabat, 19 - H - Informações procedentes de Tanger e das regiões vizinhas assinalam importantes movimentos de tropas que parecem proceder da Espanha, em cadencia acelerada. Afirma-se que estão desembarcando em media, diariamente, 4.000 soldados, que passam por Tetuan, Ceuta e Larache. Quarenta e um navios alemães partiram ontem do canal de Kiel.

1939. POLÍTICA

Vai fortalecer o eixo totalitário

Londres, 20 POVO - O eixo Roma-Berlim está procurando agora arrasta a Iugoslavia para o bloco totalitario. Circulam mesmo rumores na Europa de que será assinado no proximo sabado um acordo entre os governos iugoslavo e italiano. Para esse fim encontrar-se-ão naquele dia em Veneza o conde Ciano e o ministro do exterior da Iugoslavia.

Há 95 anos

1929. CEARÁ

O presidente está perdendo a calma

Ninguem sabe ao certo o que ocorreu no Palacio do governo entre o sr. presidente Matos Peixoto e o dr. João Bezerra, de Maranguape, este chefe do Partido Republicano Cearense, naquelle municipio. Segundo é corrente, alarmado com os preparativos de fraude no pleito do referido collegio, o illustre esculapio teria reclamado uma intervenção do supremo magistrado.

1929. MUNDO

A revolução mexicana

MEXICO, 18 - Os rebeldes formando destacamentos isolados, batem-se em retirada, em rumo de Sonora. O general Calles ordenou ao general Almazan que a frente 5.000 homens partisse em perseguição do Escobar, cortando-lhe a todo o custo sua retirada para o território norte-americano. Os generais Manzo e Rodriguez abandonaram a causa dos rebeldes.