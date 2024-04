O Povo é História

Há 10 anos

2014. POLÍTICA

Criação de municípios

O novo projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, sobre a criação de municípios no Brasil, prevê regras mais rígidas para que as novas cidades sejam criadas ou incorporadas por outras. O projeto determina que os municípios sejam criados preferencialmente nas regiões Norte e Nordeste, que têm menor densidade demográfica.

2014. MUNDO

Flagra de "mijão" gera polêmica

A cidade americana de Portland (Oregon, noroeste) considera descartar 143 milhões de litros d'água potável armazenada após difusão de um vídeo em que um adolescente aparece urinando no reservatório que a armazenava, informaram as autoridades. As imagens mostram um jovem de 19 anos, acompanhado de dois amigos, urinando no reservatório.

Há 20 anos

2004. NEGOCIAÇÃO

Governo tentar adquirir CPOR

A visita a Brasília é estratégica. O secretário da Administração do Estado, Mauro Filho, levou na mala missão específica: desatando o nó jurídico e avançar no projeto que pretende criar em Fortaleza o "Palácio da Segurança". A idéia é reunir os comandos das polícias Militar e Civil em uma única área: o antigo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro.

2004. INTERNACIONAL

Coalizão exige armas pesadas

A coalizão de tropas lideradas pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha no Iraque exigiu ontem que os rebeldes de Fallujah entreguem suas armas pesadas, a exemplo de morteiros e lança-granadas, para se alcançar um cessar-fogo permanente na cidade, sitiada pelas forças dos EUA há duas semanas. A condição foi imposta numa entrevista coletiva em Bagdá pelos porta-vozes.

Há 30 anos

1994. JUDICIÁRIO

Código do Poder Judiciário

A Comissão Técnica de Serviços Públicos da Assembléia Legislativa aprovou ontem à tarde, com 100 emendas, o Código da Divisão e da Organização Judiciária que faz parte do Anteprojeto de Reforma do Poder Judiciário enviado pelo Tribunal de Justiça (TJ) do Estado em outubro de 1992. A Comissão aceita a criação de mais seis vagas para desembargador no TJ.

1994. ECONOMIA

Ruralistas ameaçam votar contra

A bancada ruralista, que congrega 206 parlamentares no Congresso Nacional, votará contra a aprovação da Medida Provisória 457, que criou a Unidade Real de Valor, caso o Governo e os bancos privados não devolvam aos produtores rurais cerca de US$ 3 bilhões, relativos a débitos contestados pelos agricultores. A advertência foi dada em Brasília pelo deputado Nelson Marquezelli.