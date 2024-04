LANÇAMENTO DA VOSTOK 1

Foto: O POVO É HISTÓRIA Lançamento Vostok 1. Yuri Gagarin.

12 abril de 1961

Homem ao espaço

Moscou, urgente, 12 - (FP) - A União Soviética lançou, na madrugada de hoje, um homem ao espaço e recuperou-o depois de ter girado em torno da Terra. O astronauta soviético aterrou de acôrdo com as condições previstas encontra são e salvo.

Perigeu e apogeu

O navio cósmico, usado pelo astronauta no vôo pelo espaço, aterrou às 7h55m (hora de Greenwich), num ponto da URSS, escolhido antecipadamente. O herói chama-se Iuri Alexevitch Gagarin. O vôo em tôrno da Terra foi realizado no perigeu de 175 quilômetros e no apogeu de 302 quilômetros. Gagarin comunicou à Terra às 7h22m que estava sobrevoando a América do Sul. O navio cósmico soviético que conduzia Gagarin pesa 4.725 quilos.

Única volta

O primeiro vôo cósmico pelo astronauta russo, major Gagarin, foi realizado com uma única volta que durou uma hora e quarenta minutos.

Pato selvagem

Moscou, 12 - (FP) - Iuri Gagarin, que quer dizer, "Pato Selvagem", suportou perfeitamente o impacto do lançamento efetuado por um foguete multi-fásicos em que em seguida mostrou dificuldade em fazer o giro em tôrno da Terra.

Quando passava pela América do Sul, Gagarin comunicou-se com a Terra afirmando:

- "O vôo é normal. Sinto-me muito bem".

A maior façanha da história

Londres, 12 - (FP) - "Esta é a maior façanha da História da Humanidade". Essa declaração foi feita pelo diretor do Observatório de Londres, referindo-se ao lançamento pelos soviéticos de um homem ao espaço.

No livro de ouro

Moscou, 12 - (FP) - Iuri Gagarin terá seu nome escrito no "Livro de Ouro" do govêrno soviético. Gagarin, que conta apenas 27 anos, é major do exército russo. Referindo-se ao lançamento do primeiro astronauta, o acadêmico soviético Aslatian declarou:

"Estamos nos umbrais da época em que terá de se resolver o maior de todos os mistérios: o da origem e desenvolvimento das diferentes formas de vida que talvez exista em outros planetas".

Primeiras declarações

Ao descer são e salvo, Gagarin declarou:

- "Podem informar ao Partido, ao Govêrno e especialmente ao primeiro-ministro Krutchev, que a aterrissagem foi normal. Estou bem e não sofri queimaduras, nem ferimentos".

Condições vitais

Os sistemas que garantiram as suas condições vitais na cabine de navio cósmico funcionaram normalmente. A notícia oficial, transmitida pela agência "Tass", dá conta de que especial soviética foi lançada e colocado em órbita da manhã de hoje levando o major Gagarin a bordo.

Captado na alemanha

Luebeck, Alemanha, 12 - (FP) - O observatório local captou hoje, às 7h45m, sinais emitidos pelo navio cósmico soviético "Oriente", que viajava com um ser humano bordo, major Iuri Gagarin. Os receptores permitiram ouvir palavras pronunciadas por êsse astronauta soviético, mas foi impossível compreender-se o que dizia "o primeiro homem do espaço", em consequência de certas interferências.

13 de abril de 1961

O primeiro homem que foi ao espaço voltou louco

Moscou, 13 - (FP) - Segundo anuncia a "Tass", agência de notícias do govêrno soviético, a nave espacial tripulada, pesava 4.7205 quilos e que éra impulsionada por um foguete de vários estágios e de fôrça bastante para tirar da gravidade terrestre o pesado engenho. O estado físico do tripulante foi medido radiotelegraficamente e por emissões televisadas. O primeiro astronauta do espaço, major Iuri Gagarin, nasceu em 1934 e foi aluno da escola vocacional Ryubertsy, fora de Moscou, onde graduou-se com excelentes notas, estudando depois em Saratov, de onde saiu para ingressar na Escola Militar. É modelador profissional e tem uma filha de nome Yalana. Os meus científicos ocidentais consideram que o retôrno da nave espacial constitui o problema mais dificil da ionosfera. Provavelmente, nunca se saberá ao certo se o major Gagarin foi de fato o primeiro russo a ser enviado ao espaço. Em Moscou correm insistentes rumores de que já na sexta-feira passada, um homem havia sido lançado e retornado após, tendo porém ficado sofrendo de graves transtornos mentais. O primeiro ministro da União Soviética, Nikita Kruschev, ao receber a mensagem do êxito completo do astronauta, respondeu da seguinte maneira: "Caro Iuri. Dou-lhe meus calorosos parabéns pelo serviço e inédito feito. Todo o povo soviético o aclama pelo vôo que será relembrado no séculos vindouros como exemplo de coragem, ousadia e heroismo de que o homem é capaz quando a serviço da humanidade. O vôo espacial abre caminho para uma nova era que marcará a conquista do espaço pelo homem. Os corações soviéticos transbordam de felicidade e orgulho em sua inabalável confiança à pátria socialista. De todo o coração levo-lhe o meu abraço e congratulações pela volta à Terra".

12 de abril de 2001

Gagarin foi o 1° a orbitar há 40 anos

Há 40 anos, em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizou o primeiro vôo de um homem ao espaço, a bordo da nave Vostok 1, dando uma volta de uma hora e 48 minutos em torno da Terra, entre 181 e 327 quilômetros de altitude.

Na época, circulavam por vários dias em Moscou os rumores sobre a iminência de tal acontecimento. O anúncio da Agência Tass sobre o lançamento de Gagarin, difundido uma hora depois de o mesmo acontecer, provocou um enorme entusiasmo em todo o mundo. Na União Soviética todos interromperam o trabalho para ouvir o rádio e, em Moscou , uma multidão cada vez maior foi invadindo a praça Vermelha e as ruas adjacentes. Os moscovitas jamais haviam assistido a tal delírio colectivo.

Fato sem precedentes, o Pravda, o principal jornal soviético, publicou no mesmo dia uma edição especial: na primeira página, uma grande manchete anunciava "O maior acontecimento da história do mundo".