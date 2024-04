O Povo é História

Há 55 anos

1969. EUA

Condenado à câmara do gás

Los Angeles, Talbe (Jordânia), 24 - Sirhan Bishara Sirhan foi condenado ontem à câmara de gás, pelo assassinato do senador Robert Kennedy. O jordaniano de 25 anos de idade recebeu o veredito do jurado com ar sereno, mascando chicletes como de costume. Os sete homens e cinco mulheres integrantes do jurado não levaram em consideração a alegação da defesa.

1969. MUNDO

Coréia do Norte e uma nova guerra

TÓQUIO, 24 - A Coréia do Norte disse ontem que os Estados Unidos estão aumentando suas fôrças na região, em preparação para uma nova guerra. Declarou que as fôrças norte-americanas na Coréia do Sul disparam constantemente contra seu território. Ao mesmo tempo, afirmou seu direito de derrubar aviões ianques que violem o espaço aéreo nacional.

Há 65 anos

1959. ECONOMIA

Congeladas verbas para o Ceará

Soubemos que, pelo menos, 55 por cento das verbas de todos os setores do Ceará foram atingidos pelo Plano de Economia do Govêrno. Estão congeladas as verbas da maioria das estradas e de importantes trechos rodoviários, cuja construção teria inicio este ano (sem falar nas conclusões de importante rodovias e restaurações). Estranha, essa medida do Presidente.

1959. FUTEBOL

Uruguaios foram os agressores

Montevidéu, 24 - (France Press) - Nestor Gonçalves e Wálter Davoine foram considerados iniciadores dos incidentes registrados do primeiro tempo do jogo Brasil x Uruguai, pelo recente Campeonato Sul Americano de Buenos Aires. José Sassia foi acusado de provocar os incidentes e ataques a Belini ao término da mesma partida. Qualifica os jogadores de irresponsáveis.

Há 75 anos

1949. INTERNACIONAL

Ocupada Nanquim pelos comunistas

Nova Iorque, 23 - AFP - Segundo informações procedentes da China, importantes destacamento de tropas comunistas teriam penetrado em Nanquim. A policia já havia evacuado a cidade antes da entrada dos mesmos. Grupos de civis, furiosos em consequencia dessas evacuações, teriam invadido os edificios publicos. Habitantes da capital assaltaram o aerodromo dali.

1949. CRISE

Ceará tem cambiais e não pode usar

O novo regime controlador das divisas se apresenta profundamente prejudicial aos interesses do Ceará e de outros Estados que exportam mais do que importam, e consequentemente, têm mais dolares á disposição. Já decorreu um mês de vigencia do novo regime de centralização e o Ceará ainda não foi contemplado sequer, com um centavo, na distribuição de cambiais.