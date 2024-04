O Povo é História

Há 40 anos

1984. COMEMORAÇÃO

10 anos da Revolução dos Cravos

Lisboa - Portugal celebra hoje o 10º. aniversário do golpe militar que derrubou a ditadura instaurada neste País há 50 anos, restaurando a democracia. No dia 25 de abril de 1974, as Forças Armadas, fustigadas por três guerras tem suas colônias africanas, que se prolongavam há 14 anos sem perspectivas de vitória, derrubaram o Governo do primeiro-ministro Marcelo Caetano.

1984. VOTAÇÃO

Governo tenta conter adesões

A emenda Dante de Oliveira, que procura restabelecer as eleições diretas para a Presidência da República este ano, será votada hoje pelo Congresso Nacional. Ontem, o Governo intensificava contatos para evitar novas adesões do PDS à emenda, assegurando, por antecipação, a rejeição. Devido ao tumulto, a sessão foi encerrada duas horas antes do horário regimental.

Há 50 anos

1974. NACIONAL

Lancha resgata habitantes ilhados

João Pessoa - Uma lancha da Capitania dos Portos conseguiu resgatar 60 pessoas que há quatro dias aguardavam socorros nas copas das árvores e dos telhados das casas, no municipio paraibano de Santa Rita. Embora não tenho chovido muito nessa área, as águas do rio Paraiba continuam a subir e já inundaram perto de 400 casas, chegando a dois metros de altura.

1974. INTERNAICONAL

Soviéticos rearmam sirios para luta

Washington, Telavive, Cairo, Beirute - A União Soviética enviou à SÍria novos aviões de caça "Mig" para reforçar os arsenais daquele país, desgastados com a luta que se trava há um mês e meio nas colinas de Golan - informam fontes da Inteligência dos Estados Unidos. Navios mercantes soviéticos descarregaram 12 caças "Mig-21", desmontados, no porto de Latakia.

Há 60 anos

1964. CONFLITO

Tropas da ONU impedem choques

Chip 24 - (FP) - As Tropas das Nações Unidas estão empenhadas para impedir que isolados choques entre cipriotas turcos e gregos, na situada Vila Sul central de Chipre, se convertam numa batalha de grande escala. O Comando da Organização Mundial, enviou três pelotões de soldados britânicos, para Ayose Theodoro, ontem à noite, para fortificar os fusileiros.

1964. FUTEBOL

Dia de Clássico

Cercado do maior interesse, as representações do Fortaleza e do Ceará voltarão a se defrontar amanhã à tarde, no Estádio Presidente Vargas, na reprodução de mais um "clássico tradição" do futebol cearense. Como é natural, este encontro se transformou durante tôda semana em assunto principal dos circulos esportivos da cidade. As duas equipes estão com os preparativos.