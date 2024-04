O Povo é História

Há 70 anos

1954. CIDADES

Guindastes que valem milhões

O país atravessou um regime de irresponsabilidade, sem se poder prever até quando permanecerá êste estado de cousas. Em tudo se notam desleixos, a displicência a falta de senso patriótico. Desejamos denunciar à opinião pública um fato que ocorre com três guindastes que serviam nos embarques e desembarques, na Ponte Metálica. As únicas elétricas existentes no Ceará

1954. MUNDO

O envio de tropas inglesas

Londres, 26 - (AFP) - "A despeito do que alguns analistas pretendem, esmagadora maioria da população britânica opõe-se ao envio de tropas inglesas ao conflito na Indo China", afirmou deputado trabalhista Desmonj Donnely, num discurso pronunciado na sua circunscrição de IIaverford West. "Se Conferência de Genebra vier a fracassar o povo britânico deve preparar-se".

Há 80 anos

1944. BRASIL

Integralistas continuam tramando

RIO, 25 - Parga - Sob o título "Permanecem articulados os dirigentes integralistas", o "Radical" publicou uma reportagem chamando atenção das autoridades e do povo para as atividades subversivas dos remanescentes do Sigma. Depois de dissolvida do partido fascista nacional, continuaram os integralistas tramando, como se evidencia do assalto contra o Palácio Guanabara.

1944. GUERRA

Os Spitifires

LONDRES, 27 - Reuters - Poucas horas depois dos bombardeiros britanicos terem voado sobre a Europa ocupada pelos nazistas com "forças consideráveis", diversas outras esquadrilhas aliadas atravessaram o Canal da Mancha pela manhã de hoje em direção á França e outros lugares que estão sobre o raio da ofensiva aérea das Nações Unidas.

Há 90 anos

1934. INTERNACIONAL

Afonso XIII não poderá ir à Espanha

Rio, 24 (Via-aérea) - Comunicam de Paris que uma vintena de refugiados politicos espanhois está se preparando para regressar o seu pais, em consequência da decretação da anistia. Somente o ex rei Afonso XIII e os membros de sua familia não foram beneficiados pela referida lei. Elementos ligado ao ex-monarca dizem que êle não se tem preocupado com a anistia.

1934. POLÍTICA

Gratuidade no casamento civil?

Rio, 24 - (via-aérea) - O deputado Pacheco de Oliveira, 1º vice-presidente da Assembléia Nacional, apresentou e sustentam da tribuna uma emenda tornando efetiva a gratuidade do casamento civil. O assunto é dos mais importantes pelos interesses sociais que lhe dizem respeito e o próprio direito dos respectivos serventuários.