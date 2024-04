O Povo é História

Há 10 anos

2014. MUNDO

Dia dos quatro papas

Diante de uma multidão na Praça São Pedro, os papas João Paulo II e João XXIII foram canonizados pelo papa Francisco ontem em uma missa sem precedentes na história da Igreja Católica. A cerimônia contou com a presença do papa emérito Bento XVI. É chamada em Roma de o "dia dos quatro papas" por causa da presença de dois papas na canonização de outros dois.

2014. BRASIL

Remoções em favelas do Rio

Com objetivo de denunciar as remoções que ocorrem devido a obras para a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016, moradores de favelas iniciaram ontem a disputa da Copa Popular. A competição reúne times formados nas próprias comunidades ou por representantes da classe trabalhadora, incluindo vendedores ambulantes. Mais de 20 mil famílias tiveram que abandonar suas casas.

Há 20 anos

2004. TERRORISMO

Plano descoberto na Jordânia

A rede de televisão estatal da Jordânia transmitiu ontem uma gravação em que homens possivelmente ligados à organização terrorista Al-Qaeda, detidos pelas autoridades jordanianas, confessam ter planejado ataques com armas químicas na capital Amã. A voz de um narrador na gravação afirma que foram evitadas as mortes de 80 mil pessoas e a intoxicação de 160 mil.

2004. POLÍTICA

Projeto aumenta limite de som

O projeto de lei que prevê o aumento do limite máximo da emissão de som em eventos musicais de 70 para 85 decibéis deve ser votado esta semana. Hoje, o máximo permitido por lei são 70 decibéis entre às 6 e 22 horas, e 60 decibéis das 22 horas até as 6 horas. O presidente da Câmara quer também regulamentar em 110 decibéis som máximo emitido em eventos com trios elétricos.

Há 30 anos

1994. ELEIÇÃO

Fim da dominação dos brancos

Os sul-africanos começaram a votar ontem na primeira eleição geral a incluir a maioria negra, terminando com três séculos de dominação branca e décadas de lutas contra o Apartheid. A votação foi um pouco caótica no primeiro dos três dias em que as seções eleitorais estarão funcionando. Algumas zonas eleitorais começaram a funcionar tarde e houve extravio.

1994. INTERNACIONAL

Arquivos abertos ao público

Foram ontem abertos ao público os arquivos secretos da Polícia Política Portuguesa, conhecida como Pide, que atuou durante a ditadura. A Pide, acusada de usar a violência para conseguir as informações, tinha cerca de 3 milhões de dossiês sobre pessoas suspeitas de crimes contra a segurança do Estado Novo, criado por Antônio Salazar em 1933 e derrubado pela Revolução.