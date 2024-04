O Povo é História

Há 25 anos

1999. CULTURA

Inaugurado o Centro Dragão do Mar

Há oito meses, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura faz parte da vida do fortalezense e é parada obrigatória para quem visita a cidade. Ontem à noite, aconteceu a inauguração oficial do complexo de 30 mil metros quadrados, que funciona agora integralmente, colocando à disposição do público um novo equipamento, o Planetário Rubens de Azevedo.

1999. CIÊNCIA

Clonagem de Três cabras idênticas

Pesquisadores conseguiram obter pela clonagem três cabras idênticas geneticamente modificadas para produzir em seu leite uma proteína humana usada como medicamento, informa a revista Nature Biotechnology, que saiu ontem em Washington. Nascidas em outubro e novembro de 1998 numa fazenda da empresa Genzyme Transgenics, em Framingham (Massachusetts).

Há 35 anos

1989. BRASIL

PF mobilizadas para atuar

Todo o efetivo da Polícia Federal do País está mobilizado para atuar diretamente nas greves, a partir da próxima terça-feira, caso esses conflitos não sejam solucionados até lá. Assessor do Diretor Geral do DPF, Romeu Tuma, disse que todas a superintendências já receberam a mensagem do Presidente Sarney com a regulamentação do direito de greve e uma análise da situação no País.

1989. CIDADES

Multidão tenta invadir Festival

Uma multidão tentou invadir ontem o Parque de Exposições da Maraponga, interessada em ver e participar do último dia do 8º Festival da Moda em Fortaleza (FMF). Apesar de os meios de comunicação terem divulgado que a feira de moda destinava-se apenas a profissionais do setor, um grande número de pessoas tentou, de qualquer maneira, entrar.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Em vigor no Uruguai a hora de verão

Montevidéu - Os uruguaios adiantaram desde meia noite, seus relógios em 60 minutos, atendendo à alteração da hora oficial. A medida objetiva conseguir um maior aproveitamento da luz solar e se enquadra no programa governamental para reduzir o consumo de combustiveis, devido ao aumento dos preços internacionais do petróleo.

1979. INTERNACIONAL

Extraditado assessor de Idi Amin

Nairobi - Robert Astles, súdito britânico que se converteu em um dos assessores mais ligados a Idi Amin, foi recambiado ontem para Uganda, por via aérea, para ser julgado por seu papel no despótico regime. Astles fugiu para o Quênia no inicio do mês, durante os últimos dias de resistência de Amin à invasão da Tanzânia. Cidadão Importante em Uganda, Astles participou do plano.