O Povo é História

Há 25 anos

1999. VIDA&ARTE

170 anos de José de Alencar

No dia 1° de maio de 1829, há exatamente 170 anos, nascia num sítio em Messejana, filho de padre e político, o escritor cearense José de Alencar. Na idade adulta, tornou-se um dos maiores escritores do Romantismo brasileiro. Também político, o escritor sabia usar a força da palavra. Critico implacável, ainda no jornalismo, não poupou sequer o imperador Pedro II.

1999. CINEMA

Crise no Centro e o fim do Fortaleza

"Quem fecha o cinema é o público, não o exibidor". Com essa afirmação o gerente de Marketing do Grupo Luís Severiano Ribeiro (LSR), Arturo Neto, justificou o fechamento do cine Fortaleza na última quinta-feira, dia 29. Com 25 anos de guerras, romances, traições e comédias em sua tela. O fechamento veio num momento em que a cidade reflete sobre o significado do Centro.

Há 45 anos

1979. BRASIL

Eleições diretas para governador

Brasília - A Comissão arenistas encarregada de apresentar sugestões para revisão do Código Eleitoral irá hoje às 15 horas ao presidente do partido, senador José Sarney (MA), saber quais as alterações com que o Governo concorda. No primeiro encontro com a comissão, o senador Sarney pôde garantir apenas a volta das eleições diretas para governador.

1979. MUNDO

Primeiro de Maio

A União Soviética celebrou ontem o dia do Trabalho com seu tradicional desfile da Praça Vermelha, do qual pela primeira vez em uma década, participaram unidades militares. O Presidente soviético Leonid Brejnev, que apareceu recentemente enfraquecido, subiu acompanhado de um funcionário ao alto do Mausoléu de Lenin, de onde presenciou o desfile.

Há 65 anos

1959. INTERNACIONAL

Eleição do novo presidente da China

LONDRES, 2 - (FP) - A noticia da eleição do sr. Liu Chao Chi para o pôsto do presidente da República Popular Chinesa, em substituição ao sr. Mao Tse Tung, provocou uma certa surpresa nesta capital. Os peritos britânicos em assuntos chineses salientam que o sr. Liu Chao Chi sempre foi considerado muito ligado a Mao Tse Tung e por isso a sua eleição não é vista como uma derrota.

1959. ESPORTES

América x Usina

Os aficionados do "association" terão oportunidade de assistir, hoje à noite, no Estádio Presidente Vargas, a um encontro que poderá dar outra feição à tabela de Compeonato Cearense de 1959, em seu primeiro turno, quando estarão se defrontando as equipes do América e Usina Ceará. A peleja, por si só, está despertando vivo interêsse nos desportistas.