O Povo é História

Há 30 anos

1994. BRASIL

Brasil chora morte de Senna

Causou comoção em todo o Brasil a morte do piloto Ayrton Senna, 34, ocorrida ontem à tarde, quando disputava o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, em Imola, na Itália. O presidente Itamar Franco deverá hoje decretar luto oficial no País. Shows e atos públicos, como comício de lançamento da candidatura de Lula à presidência da República foram suspensos.

1994. CIDADES

Por mês 600 infrações de motoristas

Em média 600 motoristas são multados mensalmente por avanço de sinal vermelho ou parada na faixa de pedestre registrados pelos fotosensor, um mecanismo que fotografa essas infrações. Fortaleza, em outubro do ano passado, foi a primeira Capital brasileira a instalar o aparelho, desenvolvido pelo Parque de Desenvolvimento Tecnológico (Padetec) da Universidade Federal do Ceará.

Há 50 anos

1974. EDUCAÇÃO

Mec decide pela Bolsa Reembolsável

O sistema de Bolsas Reembolsáveis foi ontem, afinal, acolhido pelo Ministro Ney Braga, que recomendou a sua implantação gradativa para permitir aos alunos o pagamento dos seus estudos, após a formatura. As Bolsas Reembolsáveis são de dois tipos: uma de manutenção e a de estudos e serviços. As bolsas serão distribuidas através dos Estados.

1974. REVOLUÇÃO

Spínola organiza governo provisório

Lisboa - Porta-voz da Junta de Salvação Nacional, que governa Portugal há dias, desde a derrubada do premier Marcelo Caetano, disse que o homem forte do novo regime, general Antonio de Spínola, está tentando organizar um governo provisório. Ontem, Spínola continuou suas entrevistas com dirigentes de organizações políticas proibidas há meio século.

Há 70 anos

1954. CIÊNCIA

Revolução no mercado da gasolina

O impetuoso desenvolvimento da aviação nestes últimos anos levou os pesquisadores do petróleo a preparar tipos de gasolina de maior número de octanos para abastecer os ultra-aperfeiçoados motores de avião. Mas no campo do automobilismo não se verificava o mesmo progresso. Desde a introdução do tetraetilo de chumbo, em 1922, nada mais viera a público em matéria de carburante.

1954. MUNDO

Os barbeiros em Polvorosa

Montecelos, (Estados Unidos) - 4 (AFP) - Estão revolucionados os barbeiros e cabeleiros desta pequena cidade. O Prefeito lançou uma proclamação convidando toda a população masculina a deixar crescer os cabelos, as barbas e bigodes, a começar dessa semana, como homenagem "suigeneris", ao próximo aniversário da fundação da cidade. Duplicarão os preços.