O Povo é História

Há 20 anos

2004. POLÍTICA

Esterilização de 930 pessoas

O Ministério Público Estadual (MP) pediu à Justiça a suspensão por cinco anos dos direitos políticos do deputado Lucílvio Girão (PL) por suposta prática de "esterilização em massa". O deputado, que é médico, teria realizado 930 esterilizações no Hospital Gonzaguinha do Conjunto José Walter entre os anos de 2001 e 2002. Mesmo sem fazer parte do quadro funcional do hospital.

2004. FORTALEZA

Máquinas caça-níqueis

Oito pessoas foram indiciadas por envolvimento no desaparecimento de equipamentos e violação das máquinas caça-níqueis que estavam no depósito da Polícia Civil em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Quatro delas são servidores públicos lotados naquele depósito, que estão sendo acusados pelo Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF).

Há 40 anos

1984. BRASIL

Acordo com os indígenas

Brasília - Depois de 43 dias de rebelião, um acordo entre as lideranças indígenas do Parque do Xingu e o Governo Federal foi selado ontem pelo cacique Txucarramãe Raoni, acompanhado por mais 13 líderes ainda pintados para a guerra, portando cocares e bordunas, e o Ministro do Interior, Mário Andreazza. O Ministro prometeu demarcar em dois meses e interditar imediatamente.

1984. INTERNACIONAL

Pinochet é o centro de polêmica

Santiago do Chile - Desencontradas opiniões foram provocadas pelo discurso do Presidente chileno Augusto Pinochet, ao anunciar um programa político que prevê para o próximo ano um estudo de leis sobre eleições e a instalação de um parlamento. Pinochet fez um discurso durante uma solenidade oficial do Dia do Trabalho, quando reiterou que seu Governo militar.

Há 60 anos

1964. MUNDO

Estudantes Tchecos e a liberdade

Viena, 4 - (FP) - Cêrca de três mil estudantes tcheco-eslovacos, aos gritos de "Viva a Liberdade e Abaixo a Gestapo", lutaram sexta-feira contra a Polícia, em tumultuosa manifestação de protesto no Dia do Trabalho contra a pressão política os baixos niveis de vida, segundo informaram em Viena fontes diplomáticas. Os informantes, citando testemunhas de vista ocidentais.

1964. NACIONAL

Projeto contra a sonegação

Brasília - (Sucursal) - Será examinado amanhã pela Comissão de Finanças e aprovado, em regime de urgência, na quarta-feira, no plenário da Câmara, o projeto do govêrno que define o crime de sonegação fiscal que prevê a prisão de 6 meses a 1 ano, além de multa em dôbro até o quádruplo do valor do tributo a quem sonegar os impostos através de declaração falsa.