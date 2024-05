O Povo é História

Há 25 anos

1999. POLÍTICA

Extinção dos juízes classistas

O Senado aprovou ontem, em primeiro turno, a emenda constitucional que acaba com a categoria dos juízes classistas. Para o relator do substitutivo, aprovado por 56 votos contra dez, senador Jefferson Péres (PDT-AM), é equivocada a idéia de que os classistas contribuem para a democratização do Judiciário. Ao fim do mandato dos atuais classistas as vagas não serão renovadas.

1999. ESPORTES

Morada Nova é bi a derrotar a AABB

A equipe de Morada Nova sagrou-se bicampeã cearense de basquetebol adulto, ontem à noite, ao vencer a AABB por 74 a 71, na quadra da Associação Atlética Banco do Brasil. O jogo foi bastante emocionante, com o time da AABB tendo quase empatado a partida no seu final. Na disputa do play off de cinco jogos, Morada Nova venceu três e a AABB, uma partida. Recebeu um bom público.

Há 35 anos

1989. CIDADES

Termina greve dos motoristas

Os ônibus de Fortaleza voltam a circular normalmente hoje, depois da paralisação de dois dias dos motoristas, trocadores e fiscais-despachantes. Reunidos na noite de ontem, a categoria decidiu também solicitar o dissidio coletivo ao tribunal Regional do Trabalho (TRT), já que não chegaram a nenhum acordo com a classe empresarial. Fracassou a tentativa de intermediação.

1989. ECONOMIA

Medicamentos podem faltar

O abastecimento de remédios em Fortaleza tem sido normal durante os quase quatro meses de vigência do Plano Verão. Entretanto, segundo o Presidente da Indústria Química e Farmacêutica, João Fontenele, se persistir a decisão do Governo de não liberar os preços dos medicamentos por mais de 30 dias, haverá falta de remédios, principalmente de analgésicos e vitaminas.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Ocupadas duas embaixadas

São Salvador - Forças de segurança cortaram ontem o fornecimento de água e energia às uma embaixadas da França e Costa Rica em El Salvador, juntamente com a Catedral, tomadas desde sexta-feira, por guerrilheiros do "Bloco Popular Revolucionário" (BRP). Os terroristas exigem a libertação de cinco presos políticos do regime do presidente Carlos Humberto Romero.

1979. INTERNACIONAL

Uma lição em Cuba

Pequim - "Os Estados Unidos devem dar uma lição a Cuba", afirmou um membro do alto escalão do comitê Central do Partido Comunista Chinês, Chi Peng-fei, ao falar da invasão chinesa ao Vietnã. Não quero dizer que os Estados Unidos devem dar uma lição em área de Cuba, mas talvez em algum outro lugar, como a Africa, completou ele. Chi Peng-fei garantiu.