O Povo é História

Há 20 anos

2004. INVESTIGAÇÃO

Maluf depositou US$154,7 milhões

Em um só dia, 31 de março de 1995, uma conta na Suíça do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, recebeu depósito de US$ 154,7 milhões. A informação consta do acervo de documentos bancários que o Tribunal de Genebra enviou há dois meses ao Ministério Público paulista e à Procuradoria da República, que investigam Maluf em suposto esquema de corrupção.

2004. POLÊMICA

Justiça Federal não autoriza bingos

A medida provisória que proibia o funcionamento dos bingos foi derrubada, mas isso não vale para o Ceará. Uma liminar assinada pela juíza da 3ª Vara Federal, Germana de Oliveira Morais, decreta a interdição dos estabelecimentos e proíbe a realização de bingos permanentes e outros tipos de jogos de azar no Estado. Será aplicada multa diária para cada estabelecimento.

Há 40 anos

1984. OLÍMPIADAS

URSS não participará dos Jogos

Moscou - A União Soviética decidiu ontem não atuar no Jogos Olímpicos de Verão, que serão disputados entre julho e agosto próximos em Los Angeles, Estados Unidos. Uma declaração oficial neste sentido foi divulgada ontem à tarde pela agência "Tass", resumindo o resultado da reunião, ontem do Comitê Olímpico soviético que, por "unanimidade", decidiu não participar.

1984. ECONOMIA

Estatuto das micros

Brasília - O presidente João figueiredo encaminhou ontem ao Congresso Nacional o estatuto de microempresa, composto de um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário. O primeiro, cuida da isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e do Imposto Sobre Serviços (ISS) e estabelece os parâmetros para definição.

Há 60 anos

1964. CAPA

Cassação atinge 45 pessoas

Brasília, 8 - (Transpress) - O presidente Castelo Branco, em virtude da indicação do Conselho de Segurança Nacional, baixou decreto suspendendo direitos politicos e cassando mandatos de 35 políticos do Rio Grande do Sul. Na lista de cassação, figuram o deputado federal Clay de Araújo, o deputado estadual ao Wilson Vargas, João Caruso, ex-Superintendente da Supra.

1964. FORTALEZA

Fortaleza passará 15 dias sem pão

Fortaleza começou a viver hoje os primeiros dias de uma forte crise de trigo com a falta total de grão nos dois moinhos da capital - o "Fortaleza" e o "Cearense". Como entretanto, ainda possuiam um pequeno estoque de farinha foi feita a distribuição racionada, pela 10ª Região Militar às pradarias, na proporção de 1/3 a menos do que comumente recebiam.