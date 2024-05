O Povo é História

Há 30 anos

1994. ELEIÇÕES

Parlamento elege Mandela

Nelson Mandela foi oficialmente eleito ontem o primeiro Presidente negro da África do Sul, pelo voto unânime de um novo Parlamento do qual fazem parte ex-presos políticos e membros do regime branco que os encarcerou. O sistema de segregação racial conhecido como "apartheid" chegou ao fim com a eleição de 26/29 de abril, a primeira a ter participação da maioria negra.

1994. ECONOMIA

Julho começa com real

O Real será implantado no dia 1º de julho, anunciou ontem, em Brasília, o presidente Itamar Franco, no Palácio do Planalto. Ele disse que durante o mês de junho serão oficializadas as novas etapas do plano de estabilização económica. Itamar esclareceu que o Real entra no lugar do Cruzeiro Real e substitui a URV. "Todos os preços e tarifas em real".

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Pranto pelas 351 vitimas do DC-10

Lágrimas discretas e prantos convulsos cercaram ontem o serviço fúnebre ecumênico em sufrágio das 351 vitimas do mais grave acidente aéreo da história, ocorrido a 3 de março, quando um avião turco DC-10 caiu ao norte de Paris. "Que a terra francesa seja leve para aqueles que hoje recebe em seu seio, considerando-os como seus próprios filhos" - disse o representante do Governo.

1974. CEARÁ

Toneladas de alimentos

Atingiu, ontem, a 1 milhão de quilos, a quantidade de gêneros alimenticios distribuidos pelo Grupo Especial do Socorro às Vitimas das Calamidades Públicas, nas várias regiões do Estado atingidas ultimamente por enchentes, principalmente as áreas dos rios Jaguaribe, Banabuiu, Acarau, Curu e Poti, mais aquele numero deverá se elevar ainda mais, pois continuam as remessas.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Armamento clandestino

Managua, 10 - (AFP) - O govêrno da Nicarágua denunciou a existência de um tráfico clandestino de armas estrangeiras em suas costas e deu a entender que o caso estava em relação com a recente tentativa de "complot" anti-governamental e com as atividades comunistas na região. Muitas armas desembarcadas clandestinamente foram descobertas por patrulhas da guarda nacional.

1954. ESPORTES

Empate: Calouros 3x3 Fortaleza

Quando dois times se preparam para enfrentar-se, porque entre eles existe uma sêde de vitória, acontece o que vimos sábado, quando Fortaleza e Calouros do Ar proporcionaram ao publico bonito espetáculo de futebol. Realmente, o amistoso que reuniu os dois tricolores foi bastante movimentado, como bem espelhou o marcador. O primeiro tempo, por exemplo, foi corrido, com ataques.