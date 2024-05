O Povo é História

Há 25 anos

1999. SAÚDE

Proibidos em outros países

Um levantamento feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) revelou que há 652 medicamentos no mercado brasileiro que têm em sua composição substâncias proibidas em outros países. A lista foi encaminhada à Comissão Nacional Técnica de Medicamentos do Ministério da Saúde, em Brasília. Segundo Gonzalo Vecina Neto, diretor-presidente.

1999. CIDADES

Baleia devolvida ao mar

A comunidade de Jericoacoara e os técnicos do Grupo de Estudo de Cetáceos do Ceará (GECC) uniram forças para salvar, no último dia 4, uma baleia cachalote de 9,5 metros e cerca de 10 toneladas. Do momento em que o animal foi encontrado encalhado na praia até ele ser devolvido vivo ao mar, foram 15 horas de muito trabalho. Os pescadores avistaram a cachalote.

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Chile não aceita ameaças

Walter G. Landau, partiu ontem de regresso a Washington, em consequência da negativa do governo chileno negando a extradição para os Estados Unidos de três oficiais implicados no assassinato do ex-chanceler Orlando Letelier. Antes da partida do diplomata, a Chancelaria chilena afirmou que "não aceita nem aceitará ameaças que afetem sua soberania e dignidade".

1979. BRASIL

Proposta formal de acordo nuclear

Brasilia - Os Estados Unidos chegaram a fazer uma proposta formal de um acordo nuclear ao Brasil, alguns meses antes da assinatura do acordo Brasil-Alemanha, mais foi rejeitado pelo Governo Brasileiro porque embora garantisse o suprimento de urânio enriquecido não oferecia a transferência das tecnologias de enriquecimento e reprocessamento de urânio.

Há 65 anos

1959. ECONOMIA

Novo mercado para o café brasileiro

TÓQUIO, 16 - (FP) - O Brasil desempenhará brevemente um papel diplomático e econômico no sueste da Ásia, declarou nesta capital o embaixador Hugo Gouthier, chefe da missão brasileira que acaba de efetuar uma visita de 40 dias ao Irã, Tailandia, Indonésia, Malaia e Filipinas. Hugo Gouthier vai submeter ao seu govêrno relatórios à criação imediata de missões diplomáticas.

1959. INTERNACIONAL

Moscou não gostou

Em memorial dirigido ao governo grego o governo Soviético "expõe seu ponto de vista sôbre a instalação de bases de lançamento de misseis em território grego", anuncia a Agência Tass. O memorial foi entregue pelo sr. Nicolas Firioubine, vice-ministro soviético das Relações Exteriores, ao sr. Demetrios Pappas, embaixador da Grécia na URSS, informa a Agência Tass.