O Povo é História

Há 5 anos

1974. INTERNACIONAL

Somam 242 vitimas das represálias

Beirute, Telavive - Aviões israelenses atacaram ontem o Líbano, pelo segundo dia consecutivo, enquanto as autoridades libanesas informavam que 242 pessoas morreram, ficaram feridas, ou se encontram desaparecidas em consequência dos pesados bombardeios do dia anterior contra os campos de refugiados palestinos e zonas residenciais.

1974. BRASIL

Prova de embriaguez ao volante

Brasília - O Conselho Nacional de Trânsito decidiu baixar resolução considerando o exame clinico como prova de que o motorista estava dirigindo embriagado. O CONTRAN está preocupado com o número de acidentes envolvendo motoristas embriagados que no ano passado, em Brasília, atingiu uma percentagem de 60 por cento dos que foram registrados.

Há 10 anos

1964. CEARÁ

CMI do café

Pelo menos seis deputados serão ouvidos, ainda êste mês, pela Comissão Militar de Inquérito criada com o objetivo de apurar responsabilidades pelo desvio de café no Ceará. Muitos dêles já se ofereceram, expontâneamente, para prestar depoimentos, inclusive o deputado Cincinato Furtado Leite, que presidiu uma comissão de sindicância da AL e muito sabe sôbre.

1964. ECONOMIA

Cobrança do imposto predial

Fonte oficial informou a O POVO que o imposto predial, pela reforma tributaria que entrará em vigor no próximo ano, terá por base o mesmo critério utilizado em Salvador; o valor do terreno e da construção, que são os dados básicos para a fixação do valor fiscal do imóvel. Adiantou que a comissão que trata da fixação do imposto predial está constituida de representações.

Há 15 anos

1954. MUNDO

Reator atômico

Estocolmo, 18 (AFP) - O primeiro reator atômico da Suécia está quase pronto e começará a funcionar ainda nêste verão. Tôda a instalação encontra-se no interior da rocha de granito, a uma profundidade de 37 metros e seu teto de rocha tem uma espessura de 12 -17 metros aproximadamente, segundo informa a imprensa de Estocolmo. O dispositivo protetor contra a radiação.

1954. POLÍTICA

Atirou ovo pôdre

Sob a presidencia do sr. Alencar Araripe, prosseguiram ontem na Câmara Municipal os debates sôbre o Serviluz, prolongando-se a sesaão até a uma hora da manhã de hoje. A certa altura da sessão (18h30), um elemento pertencente à "claque" organizada pelos adversarios do Serviluz, atirou um ôvo podre sôbre a Mesa, tendo o presidente em face daquele ato desrespeitoso.